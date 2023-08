Partita folle a Manila! Il Portorico prevale ai supplementari contro un onorevole Sud Sudan

Sud Sudan – Porto Rico 96-101

(29-24; 23-18; 15-18; 14-21; 15-20)

La partita è godibilissima sin dalle fasi iniziali: ambo le formazioni giocano una pallacanestro veloce, fatta di corsa e prove di forza atletiche. Un Waters subito pimpante è il punto di riferimento dei caraibici, mentre Omot risponde per gli africani, che con i cambi piazzano il primo break per chiudere 29-24 al primo gong. I portoricani provano a rifarsi sotto spinti dal talento dei loro esterni, ma risponde forte Jones che, con un secondo quarto molto prolifico, spinge i suoi al +10 e tale resta all’intervallo lungo (52-42).

Il vantaggio permane anche alla ripresa del gioco, finchè Thompson alza i giri del motore e con le sue penetrazioni riagguanta gli avversari; un nuovo mini-parziale però aiuta i ragazzi di coach Ivey a respirare e ad arrivare all’ultimo periodo sul 67-60. Nell’ultimo periodo, la formazione africana prova a reggere l’urto, ma un 5-0 firmato Conditt-Romero a meno di 2′ e mezzo dalla fine accende il finale sul 74 pari: Jones prova a tenere avanti i suoi, ma una pessima gestione degli ultimi possessi viene punita da due canestri di Romero che portano i sudamericani sul 78-79 con 16” sul cronometro. Il Sud Sudan non riesce ad effettuare la rimessa e Waters firma dalla lunetta il +3, ma una pazzesca tripla di Jones vale l’81 pari. Sull’ultimo possesso, un dubbio fischio arbitrale su una contesa a rimbalzo manda Romero in lunetta che potrebbe chiudere il conto, ma l’ala portoricana fa incredibilmente 0/2 e la gara va ai supplementari.

Qui tocca a Thompson salire in cattedra: l’ex-Stella Azzurra e Reggio Emilia è protagonista del supplementare tra assist e triple che lanciano Porto Rico verso la volata finale. Il Sud Sudan non si arrende e combatte fino all’ultimo, ma alla fine deve cedere al giro dei liberi finale per 96-101.

SUD SUDAN: Jones 38, Gabriel 15, Kacuol 13

PORTO RICO: Thompson 21, Waters 19, Conditt 18

