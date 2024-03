Caitlin Clark non si ferma: SUPERATO IL RECORD di Pete Maravich

Poche settimane fa Cailtin Clark aveva messo il proprio nome nei libri di storia di NCAA, stabilendo il nuovo record di punti All-Time per il basket collegiale femminile. Oggi per la star di Iowa, che nei giorni scorsi si è dichiarata eleggibile al Draft WNBA di quest’anno, c’è stato un altro record da superare: quello storico di Pete Maravich.

Segnando 29 punti contro Ohio State, Clark ha infatti stabilito il nuovo record di punti All-Time in NCAA Division I, sia maschile che femminile. La giocatrice classe 2002 ha raggiunto così quota 3.667 punti in carriera al college.

Il record di Maravich, leggenda in NCAA quanto poi anche in NBA, resisteva da 54 anni: Pistol Pete lo stabilì con la maglia degli LSU Tigers, ma solo in 3 stagioni contro le 4 di Clark. Dal 1967 al 1970, Maravich mantenne la cifra incredibile di 44.2 punti di media in 83 partite.

Le Indiana Fever detengono la prima chiamata assoluta al prossimo Draft e con ogni probabilità sceglieranno proprio Caitlin Clark.