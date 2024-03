Offerta FARAONICA di Ice Cube per avere Caitlin Clark nella BIG3

Ice Cube prova a convincere Caitlin Clark a giocare nella BIG3.

La stellina del collega basket femminile, prossima allo sbarco nella WNBA, potrebbe fare tappa nella BIG3. Ice Cube, infatti, le ha presentato un’offerta ricchissima per giocare nella sua lega estiva di 3 vs 3. TMZ ha parlato di ben 5 milioni di dollari per una sola edizione della lega, quella in programma questa estate. 8 partite di regular season ed eventuali due di playoff, quindi potenzialmente più di 500mila dollari al giorno. Un’offerta folle ma che risponde a precise logiche commerciali, vista la grandissima popolarità acquisita dalla Clark negli Stati Uniti negli ultimi mesi.

Non appena uscita la notizia, lo stesso Ice Cube ha confermato di aver presentato un’offerta alla stella di Iowa. Dopodiché ha aggiunto un paio di frasi contro il meccanismo dello sport business americano, accusato di essersi venduto agli arabi e di non valorizzare abbastanza le donne.

Avrei voluto che la cosa restasse privata visto che Caitlin Clark si sta giocando il titolo NCAA ma non posso negare che la BIG3 le ha presentato una storia offerta. Perché non avremmo dovuto? Caitlin è un talento generazionale che potrà ottenere grandi successi nella nostra lega. Le giocatrici americane non dovrebbero essere costrette a trascorrere la loro off-season in postacci ambigui per arrotondare. Inoltre per loro dovrebbero esserci diverse opzioni professionali, specialmente in un periodo in cui lo sport americano sta subendo l’infiltrazione di un regime autoritario e contrario ai diritti delle donne come quello del Qatar. La spaventosa offerta presentata a Caitlin dimostra che la BIG3 vuole dare una scelta alternativa alle atlete.