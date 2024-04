Panathinaikos-Maccabi non finisce mai: tensione anche negli spogliatoi!

Quella tra Panathinaikos e Maccabi Tel-Aviv è di gran lunga la serie più tesa nei Playoff di EuroLega di quest’anno. Dopo le polemiche che hanno seguito Gara-1, in Gara-2 i biancoverdi hanno pareggiato la serie ma non hanno placato gli animi. Al suono della sirena finale, negli spogliatoi c’è stato un certo nervosismo.

Nel video circolato sui social non si vede granché, ma sicuramente nel mix c’era anche Ergin Ataman, che urla qualcosa agli avversari mentre si allontana. Nella clip si riconosce inoltre Mathias Lessort, intento anche lui a rispondere forse a qualche provocazione. Nessuna escalation per fortuna, ma un’altra prova di come questa serie sia sentita da entrambe le parti.

Settimana prossima Panathinaikos e Maccabi Tel-Aviv giocheranno Gara-3 e 4 in Serbia, in campo neutro a Pionir.