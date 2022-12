Facundo Campazzo è senza dubbio l’uomo del momento del mercato di EuroLega. Tutti lo vogliono ma nessuno lo riesce a prendere.

Venerdì scorso sembrava tutto fatto all’Olimpia Milano, poi i meneghini hanno smentito poco dopo. Ora si sta parlando in maniera insistente di Real Madrid, però c’è la fiscalità spagnola che è la peggior nemica dei Blancos. E questa è una notizia, di solito è la loro miglior amica.

Ecco che quindi in questa storia potrebbe inserirsi un outsider, un underdog, una “cindarella”: la Stella Rossa Belgrado. Secondo Sportski Žurnal, lo Crvena Zvezda mts Belgrade ha presentato un’offerta per Campazzo che gli permetterebbe di unirsi al suo amico argentino Luca Vildoza nella stessa squadra.

Vale la pena ricordare che il club serbo ha ricevuto un divieto dall’EuroLega che impedisce loro di tesserare nuovi giocatori fino a quando i problemi con il campionato non saranno risolti. Tuttavia, Sportski Žurnal osserva che i problemi dovrebbero essere risolti presto e non rappresenterebbero un ostacolo.

La Stella Rossa potrebbe essere la squadra perfetta per l’ex Dallas e Denver perché si tratterebbe della “squadra-ponte” di cui parlava Marca ieri. Stiamo a vedere se Facundo Campazzo alla fine deciderà di tornare in Europa e in particolar modo se sceglierà di unirsi alla compagine serba.

