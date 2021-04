Cantù dura poco più di un quarto contro Brindisi che vince agevolmente

Acqua S.Bernardo Cantù – Happy Casa Brindisi 71-93

(22-21; 15-27; 19-28; 15-17)

La gara tra Cantù e Brindisi è durata a malapena un quarto perché dal secondo periodo in poi gli ospiti hanno comandato e i padroni di casa non hanno fatto altro che subire, senza mai provare a rialzare la testa. I pugliesi si confermano una delle migliori compagini del nostro campionato anche in questo weekend pasquale.

L’inizio di gara è piuttosto equilibrato, con le squadre che sono sul 13 a 10 per l’Happy Casa al giro di boa della prima frazione a seguito del canestro di Nick Perkins. Entrambe le compagini provano a prendere dei vantaggi considerevoli ma non ci riescono e al primo intervallo obbligatorio della contesa siamo sul 22 a 21 per i padroni i casa. Sicuramente non un primo periodo emozionante ma molto più di studio.

Il secondo quarto è completamente diverso rispetto ai primi 10 minuti perché i pugliesi trovano tantissimi punti dalla panchina e questo non è lo stesso per i canturini, nonostante l’aggiunta di Ivica Radic. In particolar modo sono James Bell e Riccardo Visconti a guidare Brindisi: 42 a 30 ospite al 17′. Jaime Smith cerca di riportare i propri compagni a contatto ma ci riesce solo in parte perché all’intervallo lungo il tabellone luminoso del PalaDeso segna +11 Brindisi, con Visconti che è l’unico giocatore in doppia cifra (11).

L’avvio di ripresa è meraviglioso per i brindisini: 16 a 7 di parziale e +20, 64 a 44. I brianzoli non sembrano avere le potenzialità per poter competere contro questa Happy Casa. Sicuramente il non avere Frank Gaines e il non avere coach e primo assistente influisce ma la mancanza di spirito è ai limiti dell’imbarazzo. All’ultimo intervallo obbligatorio gli ospiti conducono di 20, 76 a 56.

Gli ultimi 10 minuti sono puro garbage time perché Cantù non prova nemmeno a rientrare all’interno della contesa e perde con il risultato finale di . Brindisi si conferma la seconda forza del nostro campionato mentre i lombardi restano sul fondo della classifica. Questo non è certamente il match che deve vincere Cantù per salvarsi però avrebbe dovuto quanto meno provare a giocarlo.

Cantù: Bayehe 5, Procida 12, Johnson 6, La Torre 0, Smith 15, Pecchia 4, Bresolin NE, Bararapé NE, Leunen 0, Lanzi NE, Radic 12, Thomas 12. All. Antonio Visciglia.

Brindisi: Visconti 13, Zanelli 2, Bell 10, Gaspardo 10, Bostic 8, Udom 7, Willis 13, Perkins 12, Thompson 7, Krubally 11. All. Francesco Vitucci.

Qui trovate le statistiche complete ella gara.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.