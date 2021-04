NBA – Houston taglierà Ben McLemore, diverse contender interessate

Il mercato dei free agent sta per arricchirsi di un altro giocatore: come riportato da Shams Charania, nelle prossime ore gli Houston Rockets taglieranno Ben McLemore. Il giocatore, alla sua seconda stagione a Houston, ha giocato 32 partite di cui 4 in quintetto.

McLemore ha fin qui mantenuto 7.4 punti di media in questa stagione, tirando col 33% da tre punti. Classe 1993, nel Draft 2013 fu la settima scelta assoluta per i Sacramento Kings, non diventando però mai la stella che ci si sarebbe aspettati al college. Si tratta comunque di un buon role player che potrebbe fare comodo a diverse contender, come scritto dallo stesso Charania.

Nei prossimi giorni conosceremo dunque la prossima destinazione di McLemore, che in carriera ha vestito le maglie di Sacramento, Memphis e Houston. I Los Angeles Lakers, così come i Brooklyn Nets, hanno ancora un posto libero nel roster.

The Houston Rockets are planning to waive swingman Ben McLemore, sources tell @TheAthletic @Stadium. Several contenders are expected to express interest in the sharpshooting wing. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2021

