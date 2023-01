Cantù, Pini polemico: “Non mi aprono lo spogliatoio per fare allenamento”

Giovanni Pini è un separato in casa alla Pallacanestro Cantù e lo è da praticamente un paio di settimane, in attesa o di una soluzione con la società o di una nuova destinazione, magari la Fortitudo Bologna, sua ex squadra.

Il lungo della formazione brianzola quest’oggi ha pubblicato una storia dove ha mostrato sullo sfondo il logo di Cantù e ha scritto in sovrimpressione questo:

“Non è un problema fare allenamento alle 8 del mattino. Ma se io, il preparatore e il vice allenatore ci presentiamo in palestra in orario, mi aspetto che qualcuno apra lo spogliatoio con all’interno le scarpe e l’abbigliamento per allenarsi. Senza quello è solo una gran perdita di tempo per tutti e 3 (non è la prima volta che capita)”.

Crediamo che Pini debba allenarsi alle 8 del mattino perché, essendo stato sospeso da Cantù con tanto di comunicato stampa, non può allenarsi con il gruppo. Però non può nemmeno non allenarsi, essendo un tesserato della società canturina. Allora l’alternativa è farlo allenare in orari diversi da quelli della squadra.

Stiamo a vedere come si evolverà questa situazione e se ci sarà una risposta da parte della società a questa dichiarazione per mezzo social del giocatore dell’Acqua S.Bernardo.

Leggi anche: VIDEO: TEODOSIC INFURIATO con gli arbitri e si becca il tecnico

Immagine in evidenza: Pallacanestro Cantù