Ieri sera Milos Teodosic è stato l’unico giocatore veramente sufficiente della Virtus Bologna contro l’Olimpia Milano con una Segafredo che ha disputato una pessima prestazione davanti al proprio pubblico nel derby d’Italia.

Il serbo però ha lasciato la partita anzitempo per tecnico e quinto fallo. In particolar modo Teodosic si è infuriato con gli arbitri perché non hanno fischiato un fallo evidente ad Alessandro Pajola a metà campo. All’inizio si è messo a protestare con volto furente con le mani dietro la schiena, poi non si è più contenuto e ha sbragato completamente, come potete vedere dal video di DAZN:

Tocco non visto 🏀👀

Teodosic perde la testa con l'arbitro 🤯#DAZN pic.twitter.com/rWDsttyyM8 — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 2, 2023

Dal labiale si vedono forse anche degli insulti ai direttori di gara, però non vorremmo sbagliarci. Vediamo se poi il giudice sportivo squalificherà il giocatore della Virtus Bologna per una o più partite, dato il suo comportamento poco rispettoso nei confronti dei direttori di gara.

Onestamente il match è stato corretto e soprattutto ben arbitrato. Il non fischio su Pajola è stato uno dei pochi errori della sfida dei tre in celeste e nero. Per questo ci è sembrata sproposita la reazione del fenomeno serbo.

