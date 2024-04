Marco Belinelli: “Finalmente abbiamo cambiato allenatore”

Marco Belinelli sta vivendo l’ennesimo capitolo di una carriera infinita, dove il classe 1986 è sempre riuscito a trovare delle motivazioni per riadattarsi a diversi ruoli: con l’arrivo di coach Luca Banchi sulla panchina della Virtus Bologna, Belinelli ha ritrovato uno spazio importante nelle rotazioni dei bianconeri, diventando spesso la prima punta offensiva nel sistema di attacco del coach ex Olimpia Milano.

Marco Belinelli è intervenuto durante il recente evento di Gianluca Gazzoli #BSMTPASSADALCINEMA insieme a Ghemon, Pablo Trincia e Marco Bocci e, parlando della sua attuale stagione alla Virtus Bologna, ha dichiarato:

Finalmente abbiamo cambiato allenatore!

No, io scherzo sempre, però ovviamente le cose sono cambiate. Sono contento, ho altri occhi, ho un altro fuoco dentro. Probabilmente l’allenatore di prima mi ha dato tanta motivazione dentro per dimostrare che si sbagliava.

Un ovvio attacco a Sergio Scariolo, con una punta di ironia ma con tanta verità di base, viste le medie offensive di Belinelli in questa stagione, in particolare in Eurolega, dove viaggia a 14.3 punti di media con il 42.6% dal campo.

