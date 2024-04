L’Olimpia Milano saluta l’EuroLega con una sconfitta contro il Maccabi Tel-Aviv

Maccabi Tel-Aviv 92 – Olimpia Milano 86

(27-23, 25-29, 25-18, 15-16)

L’Olimpia Milano saluta l’EuroLega perdendo contro il Maccabi Tel-Aviv. Ma anche in caso di vittoria i biancorossi avrebbe chiuso la stagione europea senza post season, visto il risultato dell’Efes (un eloquente 100-55 sulla Stella Rossa).

Meneghini in sofferenza all’inizio sul neutro di Belgrado, dove Nebo imperversa e spedisce i suoi sul +10 dopo sei minuti di gioco. Il buon impatto di Voigtmann e Bortolani dalla panchina consente a Milano di limitare i danni sul 27-23 di fino primo quarto, i due continuano a far bene anche nel secondo periodo, poi Lo e Tonut confenzionano il break milanese per il -1 e metà secondo periodo. Si mette in moto anche Shields che però commette un’ingenuità allo scadere, si torna negli spogliatoi in perfetto equilibrio (52-52) e si viaggia sugli stessi binari anche al rientro. Nel frattempo l’Efes seppellisce un’arrendevole Stella Rossa e l’Olimpia fisiologicamente ne risente, subendo da Cleveland e Rivero le giocate che la mandando all’ultimo riposo sul -6. Milano onora l’impegno davvero fino all’ultimo secondo ma deve chinare la testa di fronte ai canestri di Brown e Menco che danno al Maccabi (già sicuro del settimo posto) una vittoria inutile. Ma, come detto, anche per l’EA7 non avrebbe avuto alcun valore.

TABELLINI

Maccabi: Cleveland 3, Webb 5, Brown 10, Baldwin 18, Menco 7, Sorkin 13, Rivero 5, Cohen 4, Thomasson 2, Nebo 14, Blatt 4, Colson 7. Coach: Kattash.

Milano: Lo 13, Poythress 11, Bortolani 5, Tonut 7, Melli 5, Napier 11, Ricci 5, Flaccadori, Shields 12, Mirotic 10, Hines, Voigtmann 7. Coach: Messina.

STATISTICHE COMPLETE