Capo d’Orlando taglia un giocatore… il giorno del suo compleanno

Capo d’Orlando è stata per diversi anni al top del basket italiano grazie alla famiglia Sindoni ma oggi è finita in Serie B Nazionale, nel girone A, dove al momento si trova più o meno a metà classifica.

In questo articolo però non siamo qui a parlarvi dell’andamento in campionato dei siciliani ma di una scelta societaria davvero curiosa. Giorgio Galipò, che i più attenti ricorderanno a referto tra il 2015 e il 2018, quindi ai tempi d’oro dei paladini, era tornato a Capo d’Orlando quest’estate dopo un po’ di esperienze tra le minors italiane. Purtroppo per lui però la sua seconda esperienza con i biancoblu è durata davvero poco perché la società ha deciso di tagliarlo nella giornata di ieri.

Fino a qui nulla di strano. Ormai siamo abituatissimi a situazioni di questo tipo, a qualsiasi livello. Però la scelta di comunicare il taglio nel giorno del suo compleanno, con tanto di auguri nel medesimo post, ha creato un po’ di commenti ironici dei tifosi.

Stiamo a vedere dove si accaserà Giorgio Galipò, probabilmente continuerà a giocare in Serie B, ma di certo ha passato compleanni migliori di questo qui.

