L’ex Brescia Bryce Cotton con una gara LEGGENDARIA in NBL

Bryce Cotton ha realizzato il record moderno di 59 punti nella NBL e i suoi Perth Wildcats hanno avuto bisogno di quasi tutti i punti per superare i New Zealand Breakers 123 a 112 alla RAC Arena.

An incredible performance from one of the best players in NBL history. https://t.co/NOCLs4d058 — Olgun Uluc (@OlgunUluc) December 1, 2024

La superstar dei Wildcats ha stabilito il nuovo record dell’era dei 40 minuti, segnando 20 punti nel primo quarto e mantenendo la mano calda per tutto il pomeriggio.

Cotton ha superato il suo precedente career-high di 45 punti a metà del terzo periodo e ha concluso con 18 su 28 dal campo, 7 su 15 dalla distanza e 16 su 17 dalla linea dei tiri liberi. Ha aggiunto 7 assist, 3 rimbalzi e una solo palla persa.

Cotton ha superato il precedente record di 51 punti nell’arco dei 40 minuti, stabilito da James Batemon di Brisbane contro Perth appena due settimane fa, e ha battuto il precedente record di punti dei Wildcats, 57 punti di James Crawford nel 1987.

Si tratta del maggior numero di punti in una partita della NBL dai 61 di Shane Heal per Brisbane contro Townsville nel 1994.

L’impresa di Heal, e tutti gli altri totali superiori ai 57 di Cotton, sono stati realizzati nell’era dei 48 minuti, tra il 1984 e il 2009-10.

Il record di tutti i tempi rimane il 71 di Al Green per West Adelaide contro Frankston nel 1984, in un mese in cui aveva avuto una media di 51 punti e in una stagione in cui aveva avuto una media di 39,5 punti.

Leggi anche: Antetokounmpo DOMINANTE! Tripla doppia da 40 punti e vittoria con Washington