Lonzo Ball DISTRUGGE i sogni NBA di suo fratello LiAngelo

Lonzo Ball e LaMelo Ball sono attualmente in NBA, rispettivamente con gli Chicago Bulls e gli Charlotte Hornets ma il terzo fratello Ball, LiAngelo Ball, non ha ancora raggiunto il livello più alto. Questo non gli ha impedito di provarci. LiAngelo Ball ha recentemente ammesso che sta cercando di raggiungere i suoi fratelli in NBA, ma durante una recente apparizione al podcast di Angel Reese, “Unapologetically Angel”, Lonzo Ball ha avuto alcune dure verità per il fratello Ball di mezzo.

“Penso che la sua strada sia oltreoceano”, ha detto Lonzo. “Mi sembra che tu abbia avuto la tua occasione nella Summer League con gli Hornets. Hai avuto la tua occasione e l’hai capitalizzata, e come può questo non tradursi in un’altra cosa? Meglio fare panchina in G-League o andare all’estero in un bel posto e fare 30 punti di media?”.

Lonzo Ball gets real honest with his brother LiAngelo Ball telling him the NBA is not a realistic future for him and it’s better to play overseas. pic.twitter.com/WQBjQpPdnG — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) November 28, 2024

LiAngelo ha ammesso di aver rifiutato offerte all’estero nella speranza di ottenere un contratto in G-League. L’ultima volta ha giocato in G League dal 2021 al 2023 con i Greensboro Swarm, affiliata degli Charlotte Hornets dove attualmente gioca il fratello minore LaMelo.

L’ultima volta che LiAngelo ha giocato a basket è stato per gli Astros de Jalisco, in una delle leghe professionistiche messicane. Ha partecipato solo a due partite per la squadra prima di subire un infortunio e tornare negli Stati Uniti per la riabilitazione. A questo punto, una chance NBA per LiAngelo Ball sembra altamente improbabile. Ma mai dire mai.