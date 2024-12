Com’è andata la prima partita di Keifer Sykes con Varese?

Oggi pomeriggio Keifer Sykes ha fatto il proprio esordio con la maglia della Pallacanestro Varese, nella gara interna contro la Reyer Venezia. L’americano, star di Avellino e Milano qualche stagione fa, è stata l’ultima aggiunta di Varese in un inizio di campionato particolarmente difficile. I biancorossi hanno perso 77-86, scivolando sul 2-7 in campionato.

Sykes è partito in quintetto ed ha giocato in totale 25′, segnando 14 punti (secondo miglior marcatore di Varese dopo i 15 di Gray). L’ex Avellino si è presentato servendo un assist a Johnson e segnando 2 tiri liberi: il primo canestro dal campo è arrivato a circa 2′ dalla fine del primo quarto, seguito subito da una tripla che ha infiammato Masnago. Alla fine Sykes ha chiuso con 3/8 da due punti, 2/4 da tre e 2/2 ai liberi. Ai 14 punti segnati ha aggiunto anche 5 rimbalzi, 5 assist, 2 palle perse e 1 recupero.

Non è però bastato ad evitare la sconfitta, arrivata per mano soprattutto di un mostruoso Kabengele, autore di una doppia-doppia da 28 punti e 14 rimbalzi. Venezia ha plasmato il proprio vantaggio nel secondo periodo, in cui Varese ha segnato solo 12 punti, e ha poi gestito nel secondo tempo.