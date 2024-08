CAPOLAVORO FRANCIA! Gobert SPETTATORE e Canada KO

Francia – Canada 82-73

(23-10; 22-19; 16-21; 21-23)

Partitissima della Francia di Isaia Cordinier e Guerschon Yabusele contro il Canada che riesce a raggiunge le semifinali del torneo olimpico di Parigi davanti a un’Arena di Paris Bercy stracolma di tifosi francesi in festa.

Decisivo senza dubbio un primo tempo dominante degli europei che hanno chiuso all’intervallo lungo in vantaggio 45 a 29, dimostrando che la scelta di Vincent Collet di puntare su Cordinier, Yabusele e Lessort è stata quella giusta, a discapito di Rudy Gobert che ha giocato in totale solo 3 minuti e 41 secondi, non partendo nemmeno in quintetto, lui che era abituato a giocare oltre 21 minuti di media quest’estate, anche se pare non abbia giocato per un piccolo intervento chirurgico avvenuto ieri sera.

Il Canada è rimasto tramortito dalle triple del giocatore della Virtus Bologna e dai tanti tiri liberi del centro del Panathinaikos Atene, fresco vincitore dell’EuroLega da dominatore assoluto dei tabelloni. Nella ripresa Shai Gilgeous-Alexander e RJ Barrett hanno fatto di tutto, soprattutto il giocatore degli Oklahoma City Thunder, per tenere in piedi i nordamericani. Senza però riuscirsi, perché la tripla di Evan Fournier, mortifero nei momenti giusti, a 3 minuti dalla fine, ha ricacciato i canadesi dal -5 al -8. L’ex giocatore degli Orlando Magic è stato veramente decisivo negli ultimi secondi ed è sua la tripla del +10 a 55 secondi dalla fine che ha messo la parola fine sul match. Il Canada, complice un Jamal Murray disastroso e a larghi tratti deleterio, è costretto a dire addio alle Olimpiadi senza una medaglia a causa del pesante KO per 82 a 73 contro la Francia.

Francia: Ntilikina 5, Batum 0, Albicy 0, Yabusele 22, Cordinier 20, Fournier 15, De Colo NE, Lessort 13, Gobert 0, Wembanyama 7+12r, Strazel NE, Coulibaly o, All. Vincent Collet.

Canada: Dort 8, Alexander-Walker 2, Gilgeous-Alexander 27, Ejim 0, Murray 7, Powell 4, Lyles 2, Barrett 16, Olynyk 0, Nembhard 0, Brooks 2, Bitch 5. All. Jordi Fernandez.

