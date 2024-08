Evan Fournier ha spiegato perché Rudy Gobert ha giocato così poco

Alla domanda sul cambiamento nella formazione titolare, Evan Fournier ha rivelato che è stata una sorpresa che Rudy Gobert abbia giocato così tanto. Dopo essere stati titolari in tutte e tre le partite della fase a gironi, sia Evan Fournier che Rudy Gobert hanno iniziato la partita dei quarti di finale contro il Canada in panchina. Fournier ha poi spiegato la drastica riduzione del tempo di gioco di Gobert.

“Prima di tutto, Rudy non avrebbe dovuto giocare. Ieri sera ha subito un piccolo intervento chirurgico al dito. Il fatto che fosse disponibile per giocare dimostra quanto questo significhi per lui”, ha detto Fournier a BasketNews. “Ci ha dato tutto quello che ha”.

“Abbiamo cambiato un po’ la formazione, ci siamo adattati e abbiamo iniziato meglio a prescindere da chi fosse in campo. Avevamo un piano di gioco e lo abbiamo seguito”.

Lo stesso Fournier ha disputato la sua migliore partita dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, segnando 15 punti e realizzando un fantastico tiro da tre che ha sostanzialmente messo fine alla partita nel quarto quarto.

Stiamo a vedere se Rudy Gobert e Evan Fournier saranno in quintetto in semifinale contro la Germania oppure no.

