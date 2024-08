Jokic in CATTEDRA nell’OT, Serbia in semifinale alle Olimpiadi con una CLAMOROSA rimonta sull’Australia

Serbia 95 – Australia 90

(17-31, 25-23, 25-11, 15-17, 13-8)

Epilogo incredibile, non tanto per il risultato ma quanto per le emozioni, nel quarto di finale delle Olimpiadi fra Australia e Serbia. La spunta il team balcanico al supplementare grazie alle giocate da campione di Nikola Jokic.

All’Australia non bastano 10 minuti perfetti a cavallo fra primo e secondo quarto, con un Mills sontuoso (20 punti nel primo tempo) che fa volare i Boomers fino al +24 nel corso della seconda frazione. Jokic prende per mano i suoi e limita i danni al -8 (42-54) con cui si torna negli spogliatoi. L’aborigeno sembra in grado di proseguire nel suo show ma la difesa serba inizia a mordere, Pesic si gioca il tutto per tutto chiamando cambi sistematici che pagano dividendi. Dall’altra parte le triple di Bogdanovic e Dobric riaprono totalmente i giochi e consentono alla Serbia di passare addirittura al comando.

Un grande Micic spinge i compagni fino al +6 con l’Australia che sembra sempre più disunita a livello offensivo. La personalità di McVeigh e poi un paio di funamboliche giocate di Giddey tengono in vita gli Aussies. Anche la Serbia sbaglia qualcosa, l’errore più grave è un 1/2 in lunetta dello stesso Micic che concede l’ultima rimessa sul -2 agli avversari a 9″ dal termine. Se la gioca Patty Mills che manda tutti al supplementare con un canestro da fenomeno.

Equilibrio che non si schioda finché Jokic non piazza tre magie in rapide successione: semigancio, tap-out, faid away. Serbia in semifinale con una delle rimonte più incredibili nella storia delle Olimpiadi, l’Australia si morde le mani per aver sciupato un vantaggio incredibile.

TABELLINI

Serbia: Plavsic n.e., Petrusev 9, Jovic n.e., Bogdanovic 17, Marinkovic, Dobric 11, Jokic 21 (14 rimb, 9 ass), Micic 14 (6 ass), Guduric 11, Davidovac, Avramovic 10, Milutinov 2. Coach: Pesic.

Australia: Daniels, Giddey 25, Mills 26, Green, Ingles n.e., Dellavedova, Exum 12 (5 ass), Landale 5, Kay, McVeigh 13, Magnay 2, Reath 7. Coach: Goorjian.

STATISTICHE COMPLETE