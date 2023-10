Capolavoro Virtus Bologna: a Monaco non c’è storia

AS Monaco – Virtus Bologna 59-83

La Virtus Bologna centra la prima vittoria stagionale in EuroLega su un campo difficile, quello dell’AS Monaco, con una notevole facilità. I bianconeri giocano la partita perfetta, nel segno di Belinelli in avvio e nel resto del primo tempo in quello di Iffe Lundberg. Il danese segna gli ultimi 5 punti della prima frazione che portano la Virtus a +8, mentre Mike James è l’unico che prova ad opporsi tra le fila di un Monaco ancora privo di Kemba Walker. Due triple consecutive di Shengelia e Lundberg valgono addirittura il +19 nel corso del secondo quarto completamente dominato da Bologna e chiuso 33-48.

Nel terzo periodo Motiejunas entra in partita e i padroni di casa danno l’impressione di poter rientrare, sono però le triple di Belinelli e Shengelia a mantenere la Virtus in ampio vantaggio e anzi riuscendo ad incrementarlo fino a +25 con altre due triple di Smith e Mickey. Al 30′ Bologna è avanti 48-70 e negli ultimi 10′ non concede nulla: il Monaco segna appena 11 punti, col divario che grazie a Lundberg raggiunge il +24 finale. L’incontro termina 59-83.

Monaco: Okobo, Blossomgame 2, Brown, Diallo 6, Cornelie 7, Jaiteh NE, Motiejunas 7, Tarpey 2, Outtara 5, Strazel 9, Hall 7, James 14.

Virtus Bologna: Cordinier 6, Lundberg 14, Belinelli 13, Pajola 2, Smith 12, Dobric 9, Cacok, Shengelia 12, Hackett 8, Mickey 5, Dunston 2, Abass.

Foto: Virtus Bologna