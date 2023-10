CHRIS PAUL ai LAKERS: quando la NBA fermò TUTTO

Ci sono trasferimenti che cambiano per sempre la storia di una squadra. Ne è l’esempio il passaggio di LeBron James a Miami, di cui abbiamo parlato nel nostro ultimo video. Ma ci sono anche mancati trasferimenti che hanno un impatto simile e a volte anche maggiore di alcuni scambi che invece si concretizzano. In questo video parleremo di quello che probabilmente è l’affare saltato più famoso della storia della NBA: Chris Paul ai Los Angeles Lakers.

Siamo alla fine del lockout NBA, ad inizio dicembre 2011. Sembra tutto fatto tra Lakers, Rockets e Hornets per Chris Paul. Ma i GM non hanno messo in conto l’intervento del commissioner, e allora presidente di Charlotte, David Stern.

