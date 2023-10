Bogdanovic critica PESANTEMENTE l’Italbasket per la sconfitta con Team USA

Bogdan Bogdanovic è intervenuto al podcast “A CRESTA ALTA” di Federico e Danilo Gallinari e ha detto la sua sulla pesantissima sconfitta dell’Italbasket contro Team USA alla FIBA Basketball World Cup 2023.

“Non mi è piaciuto come ha giocato l’Italia contro Team USA. Hanno perso prima ancora di cominciare la partita. Questa è la mia opinione. Perché sono bravi e sono certo che avrebbero potuto fare molto meglio. Poi, certo, Team USA era super motivato dopo la sconfitta con la Lituania, ma l’Italia ha proprio sbagliato l’approccio con gli USA. Quando giochi con la maglia della Nazionale, devi sempre fare quel qualcosa in più e contro Team USA non è successo. Non hanno difeso come avrebbero dovuto”.

Forse Bogdanovic ha esagerato nel criticare l’Italbasket per la sconfitta contro Team USA ma probabilmente l’ha fatto perché ci rispetta talmente tanto che sa che avremmo potuto fare molto meglio contro gli americani. Non intende dire che avremmo dovuto vincere, ma avremmo dovuto competere almeno per 1 tempo. Invece purtroppo non siamo riusciti a stare in partita nemmeno 1 quarto.

La speranza è di poter incontrare nuovamente Bogdan Bogdanovic ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e batterlo come abbiamo fatto nelle ultime stati.

