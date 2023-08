Casalone dopo la Repubblica Dominicana: “Difficile vincere se non fai canestro. Note positive? Rimonta finale e la zona”

Edoardo Casalone, assistant coach di Gianmarco Pozzecco, si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Italia contro la Repubblica Dominicana:

“Tornare in partita in un Mondiale è la dimostrazione che i nostri ragazzi ci tengono e ci credono. Nel terzo quarto abbiamo creato buoni tiri, abbiamo mosso bene la palla, trovando spesso e volentieri giocatori liberi, ma abbiamo tirato male. Succede. Dobbiamo portarci a casa che siamo capaci di tornare in partita anche sotto di tanto contro una buona squadra come la Repubblica Dominicana. Ci portiamo a casa di buono tutto dal parziale finale. La zona ci ha aiutato e ci portiamo a casa anche quella ma la differenza l’ha fatta l’atteggiamento della squadra. I ragazzi sono stati bravi a sopportare un contatto in più, hanno iniziato a trovare la via del canestro e mancava poco per andare addirittura a vincerla”.

Coach Edoardo Casalone ha analizzato il maniera oggettiva la sconfitta dell’Italia contro la Repubblica Dominicana.

Martedì pomeriggio contro le Filippine ci giochiamo il tutto per tutto per passare al secondo turno contro la Serbia e la seconda del girone B.

