Caso Dame Sarr-Trapani Shark, Antonini SDEGNATO: “Ci hanno preso in giro! Ma ci perdono loro…”

La Trapani Shark, per voce del suo presidente Valerio Antonini, ha pubblicamente denunciato la condotta di Dame Sarr, giovane giocatore di basket classe 2006, e del suo procuratore. In un post divulgato sui social, Antonini ha espresso tutto il suo disappunto per una vicenda che, secondo il club siciliano, si è conclusa con una presa in giro da parte dell’atleta e del suo entourage.

Secondo quanto dichiarato dal presidente, il club aveva raggiunto un accordo con Sarr, tanto che i contratti erano stati preparati e firmati nella serata di venerdì. Tuttavia, Antonini denuncia una serie di comportamenti poco professionali da parte del giocatore e del suo agente, che hanno poi portato alla rottura dell’intesa.

Un elemento cruciale della vicenda sarebbe legato allo status di cittadinanza di Sarr. Secondo quanto riportato, il giocatore avrebbe dichiarato di dover attendere il 12 marzo 2025 per ottenere la cittadinanza spagnola, nonostante sia già in possesso di quella italiana. Un dettaglio che, a detta del presidente, risulta poco rilevante. Lo status di spagnolo farebbe molto comodo per poter giocare come spagnolo in società di EuroLega in futuro, essendocene tante (Real Madrid, Barcelona, Baskonia e spesso il Valencia).

“Ci hanno preso in giro, non solo me, ma anche il coach e il direttore sportivo. Una vergogna assoluta. Ma ci perdono loro, certamente non noi”.

Il Giocatore DAME SARR

Dopo averci praticamente preso in giro ( a me, il Coach ed il DS) anche e sopratutto attraverso quel “fenomeno” di procuratore che si ritrova, tale Andrea Grassi, ci comunica che scopre che deve aspettare il 12 Marzo 2025 per avere lo status di giocatore… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) January 12, 2025

Il presidente ha concluso con una stoccata nei confronti del giocatore, attualmente legato al Barcellona, sottolineando che continuerà a “fare la comparsa” nella prestigiosa squadra catalana, mentre la Trapani Shark si impegnerà a trovare un sostituto all’altezza.

Non è chiaro quale sarà il prossimo passo per Dame Sarr e il suo agente, ma la posizione della Trapani Shark appare ferma.