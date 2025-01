Caso Dame Sarr, parla l’agente: “Antonini? Tante falsità, mi sono fatto una risata”

In serata è esploso il “caso” Dame Sarr, dopo il mancato approdo del talento azzurro alla Trapani Shark. Del rumors aveva parlato anche lo stesso club con un comunicato ufficiale, ammettendo che ci fosse una trattativa ben avviata, ma oggi Valerio Antonini è esploso in una invettiva via social contro Sarr e il suo agente, Andrea Grossi (erroneamente chiamato “Andrea Grassi” su X dal presidente granata).

Dopo il durissimo attacco di Antonini a Sarr e al suo entourage, è arrivata la risposta dello stesso Grossi, che ha parlato a Sportando: “Non c’è nulla da commentare, mi sono fatto una risata. Leggo tante falsità, nessuno di noi ha firmato alcun contratto. Tantomeno spetta al signor Valerio Antonini valutare quanto sia importante o meno la formazione spagnola per Dame Sarr. Dame è un ragazzo straordinario, così come la sua famiglia, e da anni è parte di un club come il Barcellona proprio grazie alla sua professionalità, per cui invitiamo il presidente a ravvedersi da tali frasi accusatorie contro il giocatore. Si è valutata l’opzione Trapani, ma per vari motivi non ci sono i presupposti per un trasferimento lì. Una reazione di questo tipo è sconcertante. Per quanto mi riguarda poi il mio cognome è Grossi, non devo nascondermi né vergognarmi di nulla. Le persone nel mondo del basket mi conoscono, non serve precisare altro”.

Si chiude così nel peggiore dei modi la trattativa tra Trapani e Sarr, chissà se ora il ragazzo rimarrà in blaugrana oppure troverà un’altra sistemazione per la seconda parte di stagione, visto lo scarso minutaggio di questi mesi.