Trieste soffre ma torna a vincere in casa: battuta un’arcigna Pistoia

PALLACANESTRO TRIESTE –

ESTRA PISTOIA BASKET 80 – 75

(22-21; 25-15; 17-18; 16-21)

Al Pala Trieste andava in scena l’incontro tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e il Pistoia Basket, prima partita dell’anno tra le mura amiche per la squadra giuliana reduce dalla vittoria a Scafati. Pistoia, invece, era reduce dalla sconfitta subita contro Milano. Alla fine a spuntarla è proprio Trieste che vince l’ultima partita del girone d’andata grazie ai 17 di Valentine e ai 12 di Candussi, mentre a Pistoia non bastano i 22 di Kemp e Forrest per portare a casa i due punti.

Parte bene Pistoia con la tripla di Rowan, ma Trieste risponde presente con un contro parziale di 12-2, in cui spiccano Uthoff e Brown, che la riporta davanti. Punteggio sul 12-5 dopo cinque di gioco. Kemp e Cooke ci provano per Pistoia, ma Ross tiene sul +5 i suoi. Tocca poi a Ruzzier segnare il +8, ma Kemp e Forrest non mollano, tanto che Pistoia si ritrova presto a – 1. Brooks e compagni tengono botta e choudono avanti 22-21 il primo quarto. Nel secondo periodo Cooke schiacca subito la bimane per il vantaggio ospite, ma Trieste rimette subito la testa avanti con Reyes, fresco di rientro e Valentine (+6). Ancora il numero #45 con la tripla segna il +8 per Trieste, mentre Silins e Cooke tentano di tenere in partita Pistoia, che non vuole mollare. Tocca allora a Brooks e Uthoff prendere per mano i padroni di casa che volano presto sul +16. Solo nel finale Silins e Forrest accorciano il distacco e il primo tempo si chiude 47-36.

Al rientro in campo Rowan spara subito da tre, ma Johnson e Ross rispondono presenti per il nuovo +12 giuliano. Il solito Kemp però continua ad essere una spina nel fianco per i biancorossi, che devono affidarsi a Candussi per tenersi a distanza: 60-46. Pistoia però non molla e in un batter d’occhio si riporta sul -8 grazie a Kemp e Silins, mentre Ruzzier deve abbandonare il campo anzitempo per infortunio. Candussi però a fine quarto blocca il passivo 64-54. Nell’ultimo periodo allora Pistoia torna a lottare: Silins e Forrest spaventano Trieste meno 5, ma Valentine decide di mettersi in proprio riportando a +10 i suoi. Forrest però ha la mano calda e continua a segnare a raffica, così gli ospiti ci credono ancora, arrivando finoo al – 4. Trieste sofrre ma resiste, grazie a Valentine e Brooks che segnano i canestri della sicurezza. Finisce 80-75.

PALLACANESTRO TRIESTE: Bossi 0, Ross 8, Reyes 2, Deangeli 0, Uthoff 10, Ruzzier 5, Campogrande NE, Candussi 12, Brown 8, Brooks 10, Johnson 8, Valentine 17;

ESTRA PISTOIA BASKET: Benetti NE, Christon 3, Della Rosa 0, Anumba 0, Pinelli NE, Rowan 10, Kemp 22, Cooke 6, Forrest 22, Boglio NE, Saccaggi 0, Silins 12;