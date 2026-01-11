Caso Trapani Shark: perché (forse) non è come Siena del 2019

Il caso Trapani Shark continua a scuotere il mondo del basket italiano e potrebbe presto trovare un epilogo drammatico. La Lega Basket Serie A e FIP starebbero valutando l’ipotesi più dura, appellandosi a un precedente pesantissimo: l’esclusione della Mens Sana Siena dal campionato di Serie A2 nel 2019, che potrebbe incidere sul futuro della Trapani Shark.

Il precedente Mens Sana Siena-Biella

Nel 2019, la Mens Sana Siena venne estromessa dal campionato dopo che la gara contro Biella, disputata con soli giocatori delle giovanili, fu considerata una seconda rinuncia. Secondo il regolamento federale, la società non aveva schierato la miglior formazione possibile, violando un principio cardine della competizione.

Quella decisione segnò una delle pagine più controverse della pallacanestro italiana recente e oggi torna di stretta attualità.

Trapani Shark: una situazione simile, ma non identica

Nel caso della Trapani Shark, lo scenario presenta sfumature diverse ma potenzialmente decisive. A differenza di Siena, infatti, Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti e Adama Sanogo risultavano regolarmente iscritti a referto nella gara contro Trento.

Tuttavia, i 3 giocatori hanno abbandonato il campo immediatamente dopo l’inizio della partita, adducendo presunti malesseri, lasciando sul parquet soltanto i giovani del settore giovanile.

Il nodo regolamentare

È proprio questo dettaglio a rappresentare il punto centrale della valutazione della Lega. Se l’interpretazione sarà che Trapani non ha comunque schierato la miglior formazione possibile, nonostante la presenza a referto dei senior, la partita potrebbe essere equiparata a una rinuncia mascherata.

In tal caso, scatterebbe lo stesso principio applicato alla Mens Sana Siena nel 2019, con la conseguente esclusione dal campionato di Serie A.

Un’eventuale esclusione della Trapani Shark comporterebbe l’annullamento di tutte le partite disputate, con effetti immediati e profondi sulla classifica, compresa quella valida per la Coppa Italia. Uno scenario che preoccupa non solo il club siciliano, ma l’intero sistema della Serie A.

Attesa per la decisione finale

Nelle prossime ore, la Lega Basket e la FIP saranno chiamate a una decisione cruciale. Il precedente del 2019 di Siena incombe come un’ombra sul futuro della Trapani Shark, che ora si gioca tutto sul sottile confine tra interpretazione regolamentare e tutela sportiva. Un verdetto che potrebbe segnare una nuova, dolorosa pagina nella storia del basket italiano.