“C’avete le nonne str***e!”: Kelly Oubre Jr INSULTA le famiglie degli arbitri

Un finale controverso della partita tra Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers ha portato a scene spiacevoli con coach Nick Nurse e Kelly Oubre Jr come protagonisti.

Negli ultimi secondi di gioco, Kelly Oubre Jr ha provato a fare canestro e ha subito un forte contatto da Kawhi Leonard, ma non hanno fischiato perché la palla si è “incuneata” (è rimasta incastrata tra il tabellone e il cerchio) e gli arbitri hanno chiamato una palla contesa.

Nurse è stato visto urlare contro gli arbitri per la mancanza di un fallo prima di chiamare un timeout. In uscita dal timeout, gli arbitri hanno assegnato una palla a due a metà campo che i Sixers hanno vinto in punta di piedi.

La palla finisce nelle mani di Oubre, che ancora una volta percorre la corsia e riceve un contatto ancora più pesante da Paul George a circa 0,2 secondi dalla fine.

Nuovamente i direttori di gara non hanno fischiato nulla, scatenando i fischi del pubblico di casa al Wells Fargo Center e la rabbia dei Sixers, oltre che di Oubre:

“Sei uno stronzo, sei uno stronzo, sei uno stronzo, le vostre madri sono stronze, i vostri padri sono stronzi, le vostre nonne sono stronze”.

