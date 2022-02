C’è stata una smentita sull’addio di Toko Shengelia al CSKA Mosca

Nelle scorse ore aveva fatto molto parlare la decisione di Tornik’e Shengelia, lungo georgiano del CSKA Mosca, di lasciare il club russo a causa dell’invasione dell’Ucraina. Nelle dichiarazioni ad un sito georgiano, era stato lo stesso ex Baskonia ad ammettere che la ragione dell’addio fosse proprio questa: non poteva continuare a giocare per “la squadra dell’esercito russo”. Secondo quanto riportato dall’agenzia di Shengelia, quei virgolettati sarebbero stati completamente inventati dal media georgiano.

Il giocatore non avrebbe rescisso il contratto col CSKA, che però avrebbe davvero lasciato almeno momentaneamente per tornare in Spagna, apparentemente a causa di un’emergenza familiare. Almeno per ora quindi il bel gesto di Shengelia, applaudito dalla maggior parte dei tifosi di tutta Europa per il proprio coraggio, non sarebbe altro che una fake news.

Tornike Shengelia has not made any statement to any journalist/media outlet anywhere,including his home country. He is currently outside Moscow dealing with a family emergency, with CSKA being aware of the situation. Any communication from his part will be done first to his club.

— Octagon Basketball Europe (@OctagonBballEU) February 26, 2022