Evan Fournier ha deciso in quale big di EuroLega giocherà la prossima stagione

Negli ultimi giorni si erano intensificati i rumors riguardanti il ritorno in Europa di Evan Fournier, free agent dopo un anno e mezzo da meno che comparsa in NBA tra Knicks e Pistons. Il francese poco fa avrebbe trovato un accordo biennale con l’Olympiacos, come riportato da Sportando. Fournier dovrebbe quindi guadagnare 4.5 milioni di euro nei prossimi due anni e formare una coppia stellare con Sasha Vezenkov, MVP di EuroLega nel 2022.

Evan Fournier, 32 anni a ottobre, era volato in NBA nel 2012 come 20° scelta assoluta al Draft NBA. In questi anni ha vestito le maglie di Denver Nuggets, Orlando Magic, Boston Celtics, New York Knicks e Detroit Pistons, segnando 13.6 punti di media in 704 partite, con un massimo di 18.5 nella stagione 2019-20 ai Magic.

Ma la guardia francese è anche uno dei leader della sua Nazionale, con la quale ha vinto due argenti olimpici e due bronzi mondiali, oltre ad un argento e un bronzo ad EuroBasket.

L’Olympiacos aggiunge un’altra star per puntare a vincere l’EuroLega, in una campagna estiva che ha già portato Vezenkov, Vildoza, Dorsey ed Evans.

Foto: FIBA