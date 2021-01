Champions League, il Bamberg scappa nel secondo tempo e batte la Fortitudo 83-68

Brose Bamberg 83 – 68 Fortitudo Lavoropiù Bologna

(16-14: 39-36; 66-51; 83-68)

Si chiude senza successi la prima avventura in Champions League FIBA della Fortitudo Lavoropiù Bologna, battuta 83-68 in casa del Bamberg che invece termina la prima fase della competizione da imbattuto. I biancoblu, che hanno pagato a caro prezzo il 2/18 da tre punti, sono riusciti a resistere alla prima spallata del Bamberg – autore, sotto la spinta di Hundt di un 15-0 nel secondo quarto – tornando negli spogliatoi a -3 ma poi sono capitolati sotto le bombe scagliate nella terza frazione da Ruoff e Vitali che hanno lanciato il nuovo allungo tedesco (66-51 dalla fine). Alla Fortitudo, che oggi era ancora priva di capitan Mancinelli e di Baldasso, non sono quindi bastati nemmeno gli ultimi guizzi di Wesley Saunders, migliore dei suoi con 16 punti.

Inizio un po’ soft per la Fortitudo che perde cinque palloni ravvicinati e finisce sotto 11-5 costringendo Dalmonte al timeout per riordinare le idee dei suoi. Dall’altra parte però il Bamberg non punisce tutte le leggerezze di Bologna e a 2’ dalla prima sirena si ritrova con un solo punto di vantaggio (11-10). Vitali e Seric provano a ridare ossigeno al Brose ma la Fortitudo resta attaccata al match e riesce a chiudere il quarto d’apertura sotto 16-14 sbagliando addirittura con Banks la tripla del possibile sorpasso a fil di sirena. L’aggancio e il sorpasso dei felsinei arriva però all’alba della seconda frazione grazie a Cusin e Saunders ma dura un battito di ciglia perché dall’altra parte l’ingresso di Hundt ridà fluidità all’attacco del Bamberg che si porta a +13 (39-26) al culmine di un 15-0. A sbloccare gli ospiti dopo un lungo digiuno ci pensano Hunt e Aradori che aprono un controbreak di 10-0 che permette ai biancoblu di riportarsi pienamente in partita all’intervallo lungo (39-36).

Bologna manca l’aggancio in avvio di ripresa e il Bamberg la punisce con un gioco da tre punti ma la difesa a zona chiamata da Dalmonte sembra comunque portare buoni frutti e propizia il 6-0 che azzera il gap obbligando Roijakkers a chiamare t timeout. La risposta del Bamberg è affidata alle triple di Vitali e Ruoff che laniano la nuova fuga del Bamberg che in velocità fa malissimo e si ritrova a +12 a 3’30” dalla penultima sirena grazie al gioco da tre punti di Hall. La tripla di Banks non basta ad interrompere l’emorragia perché il Bamberg è oramai in totale fiducia e tocca il +15 di fine terzo quarto (66-51). Per riprendere vigore la Fortitudo deve attendere il ritorno in campo di Saunders che ispira il -9 esterno a 6’ dalla fine (71-62). L’ex Cremona manca addirittura la tripla del -6 e dall’altra parte Sengfelder prima e Hall poi non mancano l’appuntamento con il tiro pesante regalando di fatto al Bamberg la giusta linfa per chiudere i conti con qualche minuto di anticipo.

TABELLINI:

Brose Bamberg: Kravish 11, Vitali 9, Hall 9. Sengfelder 9, Ruoff 9.

Fortitudo Lavoropiù Bologna: Saunders 16, Banks 15, Hunt 10