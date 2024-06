Virtus Bologna-Olimpia Milano G1, le pagelle: Shields e Napier sontuosi, male Mirotic

L’EA7 Olimpia Milano si prende il primo atto delle finali scudetto sbancando la Segafredo Arena 86-75 dopo un overtime e strappando alla Virtus Segafredo Bologna il vantaggio del fattore campo

Virtus Segafredo Bologna:

Isaiah Cordinier, voto 6.5: Gioca una buona partita ma ha sulla coscienza un errore da sotto nei secondi finali, quando si perde anche Napier che da tre manda il match all’overtime

Iffe Lundberg, voto 6: Non sta ancora bene e si vede. Si impegna ma per riaprire la serie c’è bisogno che salga rapidamente di colpi.

Marco Belinelli, voto 5.5: cresce bell’ultimo quarto in cui segna punti pesanti per tenere a galla i suoi ma da lui ci si aspetta molto di più su tutti i fronti, soprattutto la continuità.

Alessandro Pajola, voto 6: Gioca un grande primo tempo tra canestri e difesa ma poi si perde alla distanza.

Toko Shengelia, voto 6.5: Nel primo tempo è dominante con 12 punti all’attivo, ma poi nella ripresa viene oscurato dalla difesa di Milano che ne prende le misure

Daniel Hackett, voto 5: Evanescente in attacco e in regia. Conferma di non essere in un momento particolarmente brillante.

Achille Polonara, voto 6: Pur non incidendo in attacco, garantisce grande energia quando chiamato in causa.

Ante Zizic, voto 6.5: Sotto canestro lotta e si sbatte. A tratti viene però inspiegabilmente in panchina.

Bryant Dunston, voto 5: Surclassato completamente nella lotta contro i pari ruolo meneghini.

All. Luca Banchi, voto 5: Dopo l’ottima gestione del primo tempo, prende parte attiva nel calo della squadra. Si dimentica in panchina Belinelli nel supplementare e insiste, a tratti, nel puntare su Dunston a scapito di Zizic.

EA7 Emporio Armani Milano:

Stefano Tonut, voto 6: Buona partita soprattutto in difesa. In attacco insufficiente l’1/6 al tiro.

Nicolò Melli, voto 7: Nella ripresa annulla completamente Shengelia. I numeri offensivi non rendono appieno giustizia alla sua grande prestazione.

Shabazz Napier, voto 8: Nel primo tempo tiene a galla i suoi e poi si scatena nella ripresa chiudendo con 21 punti ma soprattutto la bomba che manda il match all’overtime.

Diego Flaccadori, voto 6: Partita ordinata e senza acuti.

Devon Hall, voto 7.5: È parte attiva della rinascita milanese. Tanta difesa abbinata a un fatturato offensivo di 18 punti.

Shavon Shields, voto 9: Autentico mattatore della partita. Dopo un primo tempo da soli 3 punti, prende le misure alla difesa bolognese e si scatena chiudendo con 25 punti e soprattutto tre triple pesantissime nell’overtime.

Nikola Mirotic, voto 5: Unica insufficienza biancorossa. Partita evanescente.

Kyle Hines, voto 6: Consueta partita di sostanza. Vince la sfida a distanza tra veterani con Dunston.

Johannes Voigtmann, voto 5.5: Non è la sua serata. Chiude addirittura a 0 punti in 16’.

Coach Ettore Messina, voto 7: Tiene i suoi in partita anche nei momenti più difficili e trova il modo per disinnescare Shengelia, Hackett e Belinelli.

Foto: Olimpia Milano