Doyle e Alviti non lasciano scampo a Varese: Trieste si impone con autorità nel recupero

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – OPENJOBMETIS PALLACANESTRO VARESE 108 – 83

(28-20; 26-27; 17-17; 37-19)

All’Allianz Dome andava in scena il recupero della 14° giornata della LBA Serie A tra la Pallacanestro Trieste e la Pallacanestro Varese. I padroni di casa erano reduci dalla sconfitta casalinga contro Sassari, mentre gli ospiti non giocavano da quattro giornate causa Covid. Alla fine a spuntarla è proprio l’Allianz che, grazie ad un super Doyle da 28 punti e un Alviti da 23 punti e 7 rimbalzi, porta a casa la quarta vittoria in cinque partite e rimane saldamente a metà classifica. Niente da fare, invece, per l’Openjobmetis, ancora in condizioni non ottimali, che soccombe sotto i colpi giuliani, nonostante i 19 punti e 14 rimbalzi dell’ex Strautins e i 14 punti a testa di Ruzzier e Scola. Di seguito il resoconto completo del match.

Scola, Ruzzier e De Vico sono le tre punte della Pallacanestro Varese in apertura di partita. L’argentino fa 3/3 dal campo e mette in ritmo anche i due compagni che trovano subito l’ispirazione portando la OJM sul 12-16. Bastano un paio di minuti anche a Trieste per accendersi e gli uomini di Dalmasson, dopo un po’ di fatica nel prendere le misure alla difesa varesina, trovano subito alte percentuali. 7/10 da due, 4/6 da tre con Fernandez e Da Ros che combinano 15 punti sui 28 totali dei primi 10 minuti. L’Allianz mette il turbo appena rientra in campo per la seconda frazione. Dopo i 5 punti consecutivi dell’ex Strautins che comincia a trovare la retina dopo aver catturato 6 rimbalzi nei primi 10′, è Doyle a dominare la scena nel secondo quarto continuando a sparare e a segnare dalla lunga distanza. 4/6 con 14 punti per l’americano al 15esimo, la base per il +14 che permette ai padron di casa di giocare con più leggerezza concedendo però un mini parziale di 5 a 0 ai varesini. Sostenuta da un Ruzzier propositivo e autore di 5 punti nell’ultimo minuto – per arrivare a 13 personali – Varese riesce a restare al di sotto della doppia cifra di distacco. Si va, quindi al riposo lungo sul 54 a 47.

Al rientro in campo ancora uno scatenato Strautins avvicina subito Varese, con un 5-1 ad inizio periodo, fino al -3. Da Ros però risponde presente e tiene a distanza i suoi con la tripla del nuovo +6, mentre il lettone ex di turno va ancora a segno per il nuovo -4. Ci pensano allora Doyle e ancora Da Ros a riportare l’Allianz sopra la doppia cifra (+11) con un parziale di 5-0 che sembra stordire gli ospiti. Varese però non vuole saperne di mollare, così con Scola e ancora con un favoloso Strautins trova i punti che la riportano quasi a contatto. Allora Fernandez decide di mettersi in proprio e riporta subito le cose a posto per Trieste, che ritorna sul 68-58. Nel finale del quarto però il solo Upson non basta per rispondere a De Nicolao e De Vico che vanno a segno per il -7 della Openjobmestis, che torna in partita. Nell’ultimo periodo Ferrero e Scola ci provano, ma ci pensano Alviti e Upson a tenere lontana l’Allianz, che resta saldamente in vantaggio di nove lunghezze. Arriva poi anche la bomba di Doyle che tocca anche quota +12. Scola prova a tenere in vita Varese, ma Trieste ora dilaga, arrivando anche fino al +22: prima con Alviti, che fa 5/5 dall’arco e poi con gli americani Doyle e Upson. A cinque dalla fine siamo quindi già nel garbage-time e a nulla servono i canestri di Ruzzier e Scola. L’Openjobmetis non riesce più a rientrare e l’Allianz resta avanti fino al termine del match, arrivando anche a quota 101 con Upson. Alla fine il tabellone recita 108-83, che significa +25 ed ennesima vittoria per Trieste.

TABELLINI

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Alviti 23, Cavaliero 2, Coronica 0, Upson 13, Arnaldo 0, Laquintana 2, Delia 5, Grzulis 0, Fernandez 15, Doyle 28, Da Ros 14, Henry 6; Rimbalzi: 39 (Alviti 7); Assist: 21 (Fernandez 5);

Coach: Eugenio Dalmasson

OPENJOBMETIS PALLACANESTRO VARESE: De 8, Strautins 19, Librizzi 0, Van 0, Virginio 2, Scola 17, Ruzzier 17, Morse 5, Ferrero 3, De Vico 12; Rimbalzi: 39 (Strautins 14); Assist: 15 (Ruzzier 6);

Coach: Massimo Bulleri

di Fabio Silietti e Matteo Bettoni

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, anche lontano da casa, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.