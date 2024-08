Charles Barkley infliggerebbe la “PUNIZIONE” massima a Team USA in caso di insuccesso a Parigi

Team USA è stato eccezionalmente dominante alle Olimpiadi di Parigi 2024, ottenendo un impeccabile record di 3-0 nella fase a gironi. La squadra ha sconfitto in modo convincente la Serbia, il Sud Sudan e Porto Rico, avanzando ai quarti di finale contro il Brasile. Occhio però a non vincere l’oro Team USA perché rischiate che Charles Barkley vi punisca.

La squadra di Steve Kerr è ampiamente considerata come la favorita per la medaglia d’oro di quest’estate e sembra improbabile che qualsiasi formazione possa ostacolare la sua ricerca della medaglia d’oro. Tuttavia, se Team USA non dovesse vincere, l’icona dell’NBA, Charles Barkley, suggerisce ironicamente di vietare loro di rientrare nel Paese.

Sebbene i commenti di Barkley non siano del tutto seri, egli sottolinea che, con una squadra così talentuosa, non c’è alcuna giustificazione per non vincere l’oro.

“Se perdono, non possiamo farli rientrare nel Paese, non possiamo, ho detto loro che non possono tornare. Voglio dire che con la squadra che abbiamo non c’è nessuna scusa per perdere la medaglia d’oro. Tutto quello che devono fare è andare là fuori e giocare duro, giocare in modo altruistico perché questa è la chiave”, ha detto Barkley al Podcast P presentato da Wave Sports + Entertainment.

