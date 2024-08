Olimpiadi, beach volley: Chase Budinger eliminato agli ottavi

Si stanno disputando in queste ore gli ottavi di finale del torneo maschile di beach volley alle Olimpiadi di Parigi. In attesa degli italiani Cottafava-Nicolai, che alle 17 sfideranno gli USA, all’ombra della Tour Eiffel si è consumata l’eliminazione dell’altro duo statunitense, quello di cui fa parte l’ex NBA Chase Budinger. Insieme al compagno Miles Evans, Budinger ha perso 2-0 contro i norvegesi Sorum e Mol.

Budinger, alla sua prima apparizione alle Olimpiadi, aveva già rischiato l’eliminazione con una fase preliminare da 1 vittoria e 2 sconfitte. Il duo americani si era poi salvato vincendo il Lucky Loser, una sorta di sfida per il ripescaggio, per 2-0 contro gli australiani. Oggi poi il capolinea dell’avventura olimpica con il KO contro i norvegesi.

Chase Budinger, classe 1988, saluta quindi le Olimpiadi con 2 vittorie e 3 sconfitte totali: non male per uno che nasce come giocatore di basket. L’atleta ha totalizzato 407 partite in NBA e una parentesi breve al Baskonia nella stagione 2015-16 prima di scegliere un’altra strada. Era uno dei due giocatori ex NBA presenti alle Olimpiadi in discipline diverse dal basket 5×5: l’altro era Jimmer Fredette, eliminato ieri dal torneo di basket 3×3. Per Fredette c’è però l’attenuante di un grave infortunio ai legamenti subito alla seconda partita a Parigi.