Jimmer Fredette ha giocato con un GRAVE infortunio alle Olimpiadi

Nella giornata di ieri è arrivata la sorprendente eliminazione di Team USA dal torneo di basket 3×3 maschile. Gli americani erano tra i favoriti, invece hanno vinto solo 2 partite su 7 finendo tra le 2 squadre eliminate (loro e la Cina) dal primo turno. Jimmer Fredette ha deluso e le sue prestazioni (compresi i soli 2 punti nell’ultima gara contro i Paesi Bassi, persa 21-6) hanno fatto storcere più di un naso. Nelle scorse ore però è stata rivelata la principale motivazione per le performance scadenti dell’ex NBA: un grave infortunio all’adduttore subito nella seconda partita del torneo.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Fredette, il giocatore si è lesionato ben due legamenti dell’adduttore. Il recupero da un simile infortunio di solito necessita 6 mesi, mentre l’ex Kings ha voluto giocare sul dolore. “È stato devastante per me, ci sono voluti 2 anni di lavoro per qualificarci alle Olimpiadi insieme a questo gruppo che sono miei fratelli” ha detto Fredette.