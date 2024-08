Charles Barkley UMILIA Joel Embiid per le sue gare con Team USA

Non si può negare che il centro dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, abbia giocato poco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sebbene non abbia bisogno di un contributo maggiore per far vincere l’oro a Team USA, i tifosi si aspettano di più dall’MVP del 2023. Non è solo il pubblico a chiedere una maggiore produzione, ma anche gli analisti NBA. Tra questi, l’analista e leggenda dei 76ers, Charles Barkley, che ha attaccato Joel Embiid in un recente episodio del Podcast P with Paul George.

“Penso che questo sia uno dei motivi per cui si infortuna sempre. Non credo che sia abbastanza in forma. Devi essere un po’ imbarazzato per come hai giocato”.

Charles Barkley ha espresso chiaramente la sua disapprovazione, ma dire che il big man dei Sixers, Joel Embiid, dovrebbe essere imbarazzato forse è un po’ esagerato. Nell’ultima partita della fase a gironi contro Porto Rico, Embiid ha messo a referto 15 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e 2 stoppate con 6 su 14 dal campo. Anche se non è stata la partita più efficiente, è stata probabilmente la sua migliore con Team USA. La superstar ha fatto un ulteriore passo avanti quando i fischi si sono riversati negli ultimi secondi di gioco.

