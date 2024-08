Olimpiadi Parigi 2024, battibilissimo il RECORD di spettatori paganti: ecco quanti sold out servono

Gli spettatori di Lille hanno fatto la loro parte, ora tocca ai tifosi di Parigi vedere se le Olimpiadi di Parigi 2024 riusciranno a battere il record di presenze di tutti i tempi.

La folla allo stadio Pierre Mauroy di Lille è stata assolutamente mozzafiato e, grazie a loro, i tornei olimpici di pallacanestro Parigi 2024 sono ancora in procinto di superare il record di presenze delle Olimpiadi di Atlanta del 1996, anche se ci sono 40 partite in meno in Francia.

Un totale di 876.686 spettatori si è presentato per le 36 partite maschili e femminili nell’arena di calcio riconvertita di Lille, pari al 91,8% della capacità. Un totale di 466.053 tifosi si sono presentati per le 18 partite maschili, per una media di 25.983 spettatori o il 94,6% della capacità di 27.360 posti. Le 18 partite femminili hanno attirato 410.633 tifosi, per una media di 22.813 spettatori, pari all’83,4% della capacità.

Con il gioco maschile che sta rifiorendo come prima, le Olimpiadi del 2024 hanno confermato il crescente amore del mondo per il gioco femminile, a partire dalle folle da record della FIBA Women’s Basketball World Cup 2022 a Sydney.

L’ultima partita della fase a gironi – l’addio del basket a Lille, se così si può dire – ha visto la presenza di 27.193 tifosi per la sfida delle padrone di casa, la Francia, contro l’Australia. È stato così stabilito un altro record di presenze per il basket femminile in Europa.

I tornei di pallacanestro delle Olimpiadi si spostano da Lille alla Bercy Arena di Parigi e il record di presenze di tutti i tempi alle Olimpiadi è a portata di mano.

Ad Atlanta 1996, un totale di 1.068.032 spettatori hanno assistito alle 92 partite di pallacanestro maschile e femminile, con la Fase Finale nell’enorme SuperDome e la sua capacità di oltre 30.000 posti.

Le Olimpiadi del 2024 prevedono solo 52 partite, a dimostrazione di quanto il sostegno a Lille sia stato senza precedenti.

Restano 16 partite alla Bercy Arena, che ha una capacità di 13.000 spettatori, per un totale di 208.000 possibili tifosi. A Parigi 2024 mancano 191.346 tifosi per battere il record di 28 anni fa.

Una media di 11.960 tifosi, ovvero il 92,0% della capacità, deve presentarsi alle 16 partite perché Parigi 2024 possa conquistare il record di tutti i tempi.

Fonte: FIBA