Che colpo dell’Olympiacos! Sasha Vezenkov rinnova con i greci

La stella dell’Olympiacos, Sasha Vezenkov, si è impegnata con i Reds fino alla fine della stagione 2024-25.

Vezenkov, 27 anni, ha firmato un’estensione del contratto, come ha annunciato la squadra greca nella giornata di oggi. Rispetto al precedente contratto in scadenza nel 2024 è stato aggiunto un anno in più.

✍️🏾😀 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σάσα Βεζένκοφ ως το 2025! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/4eLJGf5JmP — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) January 2, 2023

Nel 2017, durante il suo periodo all’FC Barcelona, i Brooklyn Nets lo hanno selezionato con la 57a scelta assoluta nel draft NBA. I suoi diritti sono stati ceduti ai Cleveland Cavaliers nel 2021 e poi ai Sacramento Kings lo scorso giugno. Quest’ultima franchigia ha mostrato interesse ad acquisirlo in offseason, ma ha deciso di rimanere all’Olympiacos. E a metà della stagione 2022-23, ha firmato un nuovo contratto.

Pur avendo saltato la più recente gara nella stagione regolare di Turkish Airlines EuroLeague a causa di un lieve infortunio, una prestazione dominante dell’Oly che ha sconfitto l’arcirivale Panathinaikos, ha tenuto finora una media di 19,2 punti, 7,2 rimbalzi, 2,0 assist e 1,3 palle recuperate a partita nelle precedenti 15 gare nella massima competizione per club a livello europeo.

Stiamo a vedere se quest’estate comunque ci sarà del movimento intorno a quello che probabilmente verrà eletto miglior giocatore della regular season di EuroLega e che ha solo 27 anni, 28 nel 2023.

