Che colpo di Peppe Sindoni! La sua agenzia rappresenterà Dwight Howard in Europa

Peppe Sindoni da qualche anno ha abbandonato il mondo dei direttori sportivi per darsi al mondo degli agenti sportivi e a partire da qualche ora ha ottenuto la possibilità di rappresentare in Europa l’ex fenomeno NBA, Dwight Howard.

L’ex centro dei Los Angeles Lakers non gioca a basket da un po’ e l’ultima volta l’ha fatto a Taiwan. Le porte NBA sono praticamente chiuse per lui, per questo sta esplorando nuovi mercati, compreso quello europeo. La Brightside Sports di Peppe Sindoni sarà l’agenzia intermediaria per tutte le trattative europee di Dwight Howard, dopo aver ricevuto il mandato da Probasket Consulting, che invece lo rappresenterà negli altri mercati.

La Brightside Sports ha diversi giocatori in Italia, specialmente americani, come per esempio Semaj Christon, Tekele Cotton, Frank Gaines e David Logan. Chissà se Peppe riuscirà a piazzare Dwight Howard in Italia, sarebbe un qualcosa di clamoroso per il nostro basket!

Onestamente non sappiamo se lui voglia giocare solo in EuroLega oppure se potrebbe accettare anche una sfida di alta EuroCup, vedi la Reyer Venezia, o magari di Basketball Champions League come Tortona. Quello che sappiamo è che sicuramente porterebbe un’attenzione mediatica stile Metta World Peace a Cantù.

Leggi anche: I risultati del sorteggio per il Preolimpico: ecco le avversarie dell’Italia per Parigi 2024