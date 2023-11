Klay Thompson ARRABBIATO coi giornalisti: “Volete panchinarmi?”

Klay Thompson sta registrando la peggior media realizzativa dalla sua stagione da rookie, mentre i Golden State Warriors lottano per superare la soglia del 50% di vittorie-sconfitte. Prima della partita contro i Sacramento Kings, Thompson ha avuto un piccolo botta e risposta con i giornalisti.

Uno dei giornalisti ha chiesto a Klay Thompson quanto sia importante che coach Steve Kerr mantenga lo stesso starting five per tutta la stagione. A quel punto il giocatore ha rivolto le sue parole al giornalista.

“Vuoi che mi metta in panchina? Che metta in panchina Wiggins? Puoi suggerirlo a Steve, va bene. Grazie”, ha detto Thompson. “Non lo so. A volte queste cose te le guadagni, come la pazienza e il tempo per trovare te stesso. Credo che la storia sia dalla nostra parte quando si tratta di queste situazioni”.

"You want me to bench me?"

Klay Thompson got spicy when asked about Steve Kerr's patience sticking with the same starters 😅 pic.twitter.com/1Qb4GaSy9l

