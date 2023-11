CHE NOTTE PER GLI ITALIANI IN NBA! Fontecchio e Gallinari vincono e convincono

Questa notte hanno giocato sia Simone Fontecchio sia Danilo Gallinari ed entrambi hanno vinto e convinto con le rispettive squadre!

Simo è partito per la seconda gara di fila in quintetto e gli Utah Jazz hanno battuto 114 a 112 i New Orleans Pelicans al Delta Center di Salt Lake City con un Fontecchio da 14 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 28 minuti in campo.

Gli Washington Wizards del Gallo arrivavano da 9 sconfitte di fila, striscia interrotta con la vittoria di questa notte sul parquet dei Detroit Pistons. Nel successo per 126 a 107 dei capitolini c’è anche la firma di Danilo Gallinari, sempre più a suo agio nel ruolo di cambio del centro della squadra. L’azzurro entra dalla panchina, gioca 19 minuti e segna 16 punti, tirando 5/8 dal campo, a cui aggiunge anche 2 rimbalzi e 2 assist. QUI gli highlights.

Insomma, si è davvero trattata di una grandissima notte per Simone Fontecchio e Danilo Gallinari, che hanno dimostrato ancora una volta di più di poterci stare benissimo a questi livelli e di poter anche fare la differenza.

Stiamo a vedere se avranno la giusta continuità che meritano anche nei prossimi incontri delle proprie squadre in NBA, sperando di averli entrambi a San Juan al top della forma quest’estate.

