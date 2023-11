I risultati del sorteggio per il Preolimpico: ecco le avversarie dell’Italia per Parigi 2024

All’Italia poteva andare meglio, ma anche molto peggio. Questo è il risultato del sorteggio di Ginevra chiusosi poco fa per la composizione dei gironi dei tornei Preolimpici della prossima estate. Partiamo col dire che gli Azzurri giocheranno in Porto Rico, essendo stati sorteggiati nel Gruppo B del torneo in America Latina.

L’Italia se la vedrà in una prima fase proprio con Porto Rico e con il Bahrein. Poi, se passerà il turno, dovrà affrontare una tra Lituania, Messico e Costa d’Avorio alle semifinali ed eventualmente in finale. Inutile dire che lo spauracchio maggiore è la Lituania, che nell’ultimo Mondiale ha chiuso al sesto posto, venendo eliminata dalla Serbia ai quarti di finale. Molto dipenderà anche dalla presenza o meno di Domantas Sabonis, assente al Mondiale e naturalmente stella principale della formazione baltica.

Le altre 4 squadre, almeno sulla carta, sono battibilissime. L’unica insidia potrebbe essere forse Porto Rico, sostenuto dal pubblico di casa e già avversario dell’Italia nella seconda fase della FIBA World Cup. In quell’occasione, gli Azzurri aveva prevalso 73-57.

Una sola squadra per torneo strapperà il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’ultima esperienza azzurra al Preolimpico non è stata il massimo: tutti ricorderanno la sconfitta contro la Croazia a Torino, nel torneo del 2016.