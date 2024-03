Che GAFFE per la statua di Kobe Bryant: ci sono diversi errori!

Poche settimane fa i Los Angeles Lakers hanno presentato la prima di tre statue dedicate a Kobe Bryant che verranno installate fuori dalla Crypto.com Arena. Nella prima è raffigurato il Black Mamba con l’iconica posa dopo aver segnato 81 punti contro i Toronto Raptors, ancora oggi seconda miglior prestazione realizzativa della storia NBA. La statua può piacere o non piacere, ma alcuni fans hanno notato degli errori non sindacabili.

Da quando è stata esposta al pubblico infatti le persone hanno potuto avvicinarsi e leggere ciò che è inciso alla base della statua. È riportato il box score della partita, compreso quello dei Raptors sconfitti. Non ci è voluto molto prima che qualcuno si accorgesse di molteplici errori di spelling: José Calderon è diventato José CalderSon, Von Wafer è diventato VoM Wafer, mentre il DNP è stato spiegato in un’occasione come “Coach Decicion”.

It seems like Kobe Bryant's statue has misspelled 'Jose Calderon,' 'Von Wafer,' and 'Coach's Decision.' 😬 (h/t @drevoigt ) pic.twitter.com/Xg2DFRHltS — NBACentral (@TheDunkCentral) March 11, 2024

Errori davvero grossolani per una statua attesa da così tanto tempo, in onore di una leggenda di una delle squadre più celebri della storia dello sport. Chissà se ora che gli errori sono diventati virali sui social qualcuno si preoccuperà di correggerli e se si farà più attenzione con le prossime due statue di Kobe Bryant ancora da presentare.