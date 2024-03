“Batterei FACILMENTE Spanoulis in 1 contro 1”: Mike James non ha dubbi e spiega perché

Dopo essere diventato il miglior marcatore della storia dell’EuroLega, Mike James ha parlato del suo passato, della sua avventura al Panathinaikos, dei giocatori che lo hanno influenzato, tra cui Vassilis Spanoulis, e delle particolarità del gioco in Europa.

“Quando sono arrivato, mi piacevano molto Sergio Llull, Nando De Colo, Milos Teodosic, Keith Langford, Tyrese Rice, Malcolm Delaney”, ha rivelato James. “Ovviamente Spanoulis era fantastico da guardare, Diamantidis incredibile. Penso al Baskonia, ero ingenuo. Panathinaikos, affamato. Milano, troppo per me. CSKA, rinnovato. Monaco, pronto”.

Alla domanda se sarebbe riuscito a battere Spanoulis in 1 contro 1, Mike James si è detto sicuro di potercela fare.

“Probabilmente lo batterei facilmente, ma non perché sia scarso o altro. Sono più un giocatore da 1 contro 1, mentre lui era molto bravo a sfruttare i pick and roll”, ha spiegato. “L’1 contro 1 è più il mio mondo. Lui non sceglie le persone per giocare 1 contro 1. È quello che faccio io e credo che sia più il mio elemento che il suo“, ha aggiunto.

