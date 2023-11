Gli azionisti di EuroLega vogliono dare una wild card a Dubai

Gli azionisti di EuroLega si sono riuniti oggi per parlare della questione di Dubai e, secondo il giornalista greco Sotiris Vetakis, hanno votato “quasi all’unanimità” a favore dell’assegnazione di una wild card a Dubai.

Fonti di Eurohoops confermano che gli azionisti di EuroLeague Basketball hanno un approccio favorevole all’espansione di Dubai, ma ci sono ancora una serie di passi che entrambe le parti devono compiere per arrivare a un accordo finale. Quel che è certo è che Dubai non è più considerata un’ipotesi remota, anzi…

Naturalmente, l’espansione non avverrà nella prossima stagione, come è già stato detto dallo stesso CEO dell’EuroLeague Paulius Motiejunas. Tuttavia, a questo punto, secondo molteplici fonti, Dubai è chiaramente davanti a Londra o Parigi per la possibilità di una wildcard, con Paris Basket e London Lions che hanno anche la possibilità di entrare in EuroLeague vincendo l’EuroCup.

Chiaramente non sarà un percorso velocissimo ma il sentiero è tracciato. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione Dubai – EuroLega ma ormai è solo questione di mesi, nemmeno di anni. Vi aggiorneremo qualora ci dovessero essere delle novità relative a questa questione che tocca tutti noi.

