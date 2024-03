EA7 Milano, il piano play-in di EuroLega è una mission (im)possible

Domani sera l’Olimpia EA7 Milano giocherà nel 28° turno di EuroLega al Mediolanum Forum di Assago contro il Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic. La situazione in classifica dei meneghini è quasi spacciata per il play-in ed è assolutamente chiusa per i playoff diretti, che invece la Virtus Bologna desidera tantissimo e non è così tanto lontana dal raggiungerli. Ma come può l’EA7 Milano trasformare quel quasi impossibile in possibile in questa EuroLega?

L’unico dato certo è che mancano 7 gare, compresa quella di domani, alla fine della regular season e l’altra sicurezza è che le Scarpette Rosse sono a solo 2 vittorie dal decimo posto, ultimo possibile per accedere almeno al play-in. Insomma, sulla carta nulla di impossibile con ancora 14 punti a diposizione. Ma com’è il calendario dell’Olimpia?

Da qui a fine stagione regolare giocherà solo 3 volte in casa e deve assolutamente vincere quelle 3 gare: contro Partizan, Fenerbahce e Virtus Bologna. 3 gare difficili ma non impossibili, infatti non dobbiamo dimenticarci che i biancorossi hanno battuto Olympiacos, Efes e Real Madrid al Forum. Il vero problema sono i match lontani da Milano.

Dopo i serbi, i meneghini giocheranno prima a Vitoria contro il Baskonia e poi in casa dell’AS Monaco di Mike James. Le ultime due sfide fuori dall’Italia saranno a Kaunas con lo Zalgiris e in casa del Maccabi, da capire se all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado oppure a Tel-Aviv.

In queste 4 trasferte, può cadere solo una volta tra Baskonia e Monaco. Nelle altre gare deve assolutamente portare a casa il bottino pieno, a meno di un harakiri generale, che non è proprio da escludere. Shavon Shields e Nikola Mirotic devono stare bene e metterne almeno 40/45 a sera tutte le volte, altrimenti sarà davvero dura anche solo sperare in questa mission (im)possible...