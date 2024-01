Che paura per Tyrese Haliburton! Ma i Pacers possono tirare un sospiro di sollievo

Tyrese Haliburton in queste prime 36 partite stagionali sta giocando da MVP: il playmaker degli Indiana Pacers, quarti ad Est a pari-merito con Orlando e Miami, sta mantenendo 23.6 punti e 12.5 assist di media, miglior assistman della stagione. Ieri sera però, in occasione della sofferta vittoria su Boston (con tante polemiche), Haliburton ha subito quello che sembrava un brutto infortunio. Il giocatore è caduto a terra durante una penetrazione ed è stato trasportato a braccia dai compagni fuori dal campo.

Tyrese Haliburton had to be carried to the locker room after doing the splits on a fall 😳 Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/Z2REIkW6eh — Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2024

Il sospetto iniziale era che si fosse infortunato a qualche legamento, circostanza che lo avrebbe costretto ad un lungo stop proprio poco dopo che la NBA aveva già perso Ja Morant per il resto della stagione. Invece per fortuna Haliburton ha subito “solo” un infortunio muscolare e sarà rivalutato tra 2 settimane. Insomma i Pacers lo perderanno per un po’, ma sicuramente potranno riabbracciarlo, probabilmente a fine gennaio.