Dubai è pronta a fare follie per Walter Tavares!

Sono sempre più insistenti le indiscrezioni che vedono gli arabi di Dubai prossimi all’ingresso in Eurolega a partire dalla stagione 2024/2025, pronti all’allestimento di un roster di altissimo livello con Walter Tavares in cima alla lista dei desideri.

Il portale spagnolo Encestando a Novembre scorso aveva lanciato la notizia di un possibile ingresso nella prossima Eurolega oltre che per Dubai, anche per Paris e London Lions, due club molto ambiziosi che stanno conducendo una stagione di livello sia in lega nazionale che in Eurocup.

Ricordiamo che l’Eurolega è una lega privata che funziona su inviti, e la manovra di includere squadre fuori continente è legata a un progetto di espansione e crescita del brand.

Il capoverdiano Tavares è senza ombra di dubbio il centro più dominante in Europa, più volte premiato best defender della competizione per aver registrato numeri di rimbalzi e stoppate da capogiro. Prodotto delle giovanili di Gran Canaria, veste la canotta del Real Madrid da sette anni, dopo una fugace apparizione in Nba con gli Atlanta Hawks e i Cleveland Cavaliers, di cui pochissime presenze all’attivo e subito un declassamento in G-League.

Nell’Agosto 2023 ha rilasciato dichiarazioni in merito all’incertezza sul suo futuro in canotta blanca, forte del sogno di ritornare oltreoceano, stavolta per un ruolo da protagonista.

Tavares ha un contratto in scadenza a Giugno 2024 e percepisce 3.6 milioni di euro a stagione: il capoverdiano, stando a quanto riporta Baloncesto, ha ricevuto da Dubai un’offerta da 8 milioni a stagione, e diventerebbe il giocatore più pagato in una competizione europea all-time.

Come nel calcio, anche nella pallacanestro i petrol-dollari iniziano a fare la voce grossa e potrebbero alterare una concorrenza finora ottima.

