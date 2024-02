VIDEO: l’infortunio ASSURDO di Kyle Filipowski a causa dei tifosi avversari

La pratica del fan storm avviene ormai su quasi tutti i campi del college basketball: è l’usanza per cui i tifosi della squadra di casa, in caso di vittoria, corrano per invadere il campo al suono della sirena per portare in trionfo i propri beniamini.

L’ultima fan storm avvenuta dopo la vittoria di Wake Forest su Duke è, però, finita in modo grottesco: con i padroni di casa in vantaggio 83-79, gli ospiti consegnano la rimessa agli avversari e i tifosi corrono rapidamente verso il centro del campo, senza lasciare spazio ai giocatori dei Blue Devils, in particolare ad essere travolto è Kyle Filipowski, che nello scontro subisce un doloroso infortunio alla caviglia e deve essere aiutato dai compagni in quanto incapace di reggersi in piedi da solo.

Kyle Filipowski, freshman, è il miglior giocatore di Duke in quanto a media punti segnati in stagione (16,9 a partita) e questo infortunio assurdo potrebbe rovinare le speranze dei Blue Devils per un cammino positivo durante l’imminente March Madness.

