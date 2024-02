La giornata di venerdì ha portato al basket bolognese e nazionale una delle notizie più tragiche: è morto all’età di 63 anni Gilberto Sacrati, ex patron della Fortitudo Bologna, club che ha guidato per alcuni anni bui nel primo decennio degli anni 2000, portandolo purtroppo al crac finanziario, per poi incorrere in guai giudiziari dovuti sia alle vicissitudini con la Fortitudo che a quelle personali con la sua azienda immobiliare.

L’imprenditore si è spento probabilmente per cause naturali, anche se il suo legale ha chiesto che vengano effettuati accertamenti sulla salma, come riporta Il resto del Carlino: Sacrati passò alla cronaca come volto del fallimento societario della Fortitudo Bologna avvenuto nel 2012 a causa di alcune inadempienze economiche, il patron fu poi condannato definitivamente a 4 anni e 2 mesi di reclusione, pena che stava scontando agli arresti domiciliari viste le condizioni di salute già precarie, dopo aver investito tutto il suo patrimonio nella Fortitudo e nella sua società immobiliare.

La redazione di BasketUniverso esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze alla famiglia del signor Gilberto Sacrati.

